Legado Notícia

Florinda Meza, de "Chaves", e estrelas de novelas mexicanas prestam homenagem a Silvio Santos

Dono do SBT passou décadas de sua carreira estreitando os laços entre as produções do Brasil e do México. Ele morreu no sábado, aos 93 anos

18/08/2024 - 12h49min Atualizada em 18/08/2024 - 12h55min