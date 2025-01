Na segunda temporada do reality show Ilhados com a Sogra , que estreou na quinta-feira (2), novas famílias participam da disputa comandada por Fernanda Souza .

Em busca do grande prêmio de R$500 mil , casais e sogras devem se unir em diferentes disputas para superar um desafio complexo: a convivência.

Assim como na primeira temporada, os grupos já chegam com histórias de conflitos e atritos anteriores , o que promete render entretenimento para o público que acompanha o programa.

Quem são os participantes da segunda temporada de Ilhados com a Sogra?

Família Araújo

O casal vive um relacionamento aberto, algo que Valdiceia achava estranho no início, mas afirma ter aceitado melhor. Mãe e filha acabaram se afastando quando Henrique foi morar com Andressa, o que chateia Valdiceia.

Família Damasceno

Durante um período em que Mateus morou fora do país, Rose e JEU se aproximaram, a ponto de se tratarem como mãe e filha.

Família Kashiura

O casal se conheceu online e, após se encontrarem pessoalmente, se apaixonaram. A partir disso, Miguel foi morar com a família da namorada, o que deu origem aos conflitos.

Família Mendonça

O casal foi morar com Patrícia enquanto seu apartamento passava por uma reforma. Nesse período, discussões entre nora e sogra sobre assuntos domésticos, prioridades financeiras e criação das filhas do casal se tornaram constantes.

Família Queiroz

A analista de eventos Larissa, o empresário André formam a família Queiroz, que também conta com Dora, aposentada e mãe de André.

Pais de quatro filhos, o principal motivo do conflito é a criação das crianças, que passam grande parte do tempo com a avó enquanto os pais trabalham.