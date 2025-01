Nicolas Prattes vive Rudá em "Mania de Você". Beatriz Damy / Globo / Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta sexta-feira (3). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Rudá se desespera e hostiliza Luma. Diana admira a preocupação de Hugo com a família de Iarlei. Dhu expulsa Edmilson de sua casa e convida Wagner para morar com ela. Mércia faz um acordo com Volney. Luma lamenta para Mavi que nunca teve uma família. Mavi pede perdão a Luma e sensibiliza a jovem. Mércia vibra ao ver Mavi e Luma juntos.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Raimundo vai ao encontro de Beto. Beatriz confronta Basílio sobre Maristela, e o rapaz consegue despistar a amiga. Ronaldo aceita voltar a trabalhar com Raimundo. Zélia conta para seu cúmplice misterioso o que descobriu sobre Arlete. Beatriz visita Beto no hospital.

Bia humilha Beatriz, e Clarice obriga a menina a pedir desculpas. Ronaldo avisa a Beto que o jornal não pode esperar sua recuperação. Zélia pede que Arlete lhe conte tudo o que sabe sobre a família Alencar. Mauro aborda Celeste, e Edu vê.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Joyce se abre para Sebastian. Edson passa a lanchonete para o nome de Neuza. Jin se surpreende com a proposta de sua ex-produtora. Jayme recebe Tereza de volta em casa. Jô sugere que Osmar conte para Violeta sobre seus novos negócios.

Rosana decide vender o quadro que comprou de Joyce no leilão. Nando pede para Jão permanecer na Viação Formosa. Jin se emociona ao ver sua foto com Tati. Cacá tenta contratar Madalena para fazer uma festa para o seu bebê.

Força de Mulher - Record, 21h

Hatice desconfia da conduta de Sirin e pergunta como ela conseguiu comprar roupas de grifes. A jovem diz que foi seu "namorado" Suat que lhe presenteou. Yeliz percebe que Nisan está triste por causa do pai. A menina acredita que Sarp não voltou porque agora tem outros filhos.

Os homens que trabalham para o gângster conseguem localizar a casa de Piril, e ele ordena um ataque à propriedade. Munir tenta enganar o próprio irmão para salvar a vida de Piril. Sarp decide se ariscar e vai até o hospital.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min