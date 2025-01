Onde assistir a "Ilhados com a Sogra"? Em qual streaming está o reality

A segunda temporada do reality show Ilhados com a Sogra , que estreou na quinta-feira (2), já está disponível para streaming. Com apresentação de Fernanda Souza , a atração é situada em uma ilha paradisíaca e oferece um prêmio de R$500 mil.

No programa, os seis casais participantes são surpreendidos por mais uma pessoa na equipe: a mãe de um deles . As famílias, então, formam equipes, que devem se enfrentar em diferentes disputas para somar pontos.

Além das competições, há o desafio da convivência e as dinâmicas para testar o relacionamento das sogras com suas noras ou genros. Durante as gravações, os filhos ficam hospedados em um bunker, enquanto as mães e os parceiros devem dividir o quarto.