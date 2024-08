O adeus ao ícone da TV Notícia

Em cerimônia restrita a amigos e familiares, Silvio Santos é sepultado em São Paulo

Apresentador morreu aos 93 anos no sábado. Ele havia dito em vida que não gostaria de um velório. O enterro ocorreu por volta das 9h, no Cemitério Israelita do Butantã

18/08/2024 - 09h52min Atualizada em 18/08/2024 - 15h36min