Família diz que Silvio Santos não terá velório: "Gostava de ser celebrado em vida"

Segundo comunicado, o fundador do SBT "gostaria de ser lembrado com a alegria com que ele viveu"

17/08/2024 - 12h57min Atualizada em 17/08/2024 - 16h46min