A morte da lenda da televisão brasileira Silvio Santos, neste sábado (17), teve grande repercussão entre fãs, amigos, famosos e autoridades. O comunicador e dono do SBT morreu às 4h50min, em decorrência de broncopneumonia após quadro de infecção por H1N1, de acordo com boletim médico do Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado.