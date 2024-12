William Bonner lesiona a mão e o braço após tropeçar durante atividade física: "Vida que segue"

O jornalista William Bonner , 61 anos, sofreu um acidente neste sábado (21) enquanto corria, no Rio de Janeiro (RJ). Ele usou seu perfil no Instagram para dar detalhes de suas lesões , após ter tropeçado enquanto realizava a atividade.

Primeiramente, ele publicou uma foto com uma tipoia no braço esquerdo em seu Instagram. Na imagem, ele também está com a mão direita enfaixada. "Um tropeço a 400 metros de casa, depois de 8 km de exercício", escreveu na legenda.

— Na mão direita quebrou um ossinho chamado trapézio. Na mão esquerda não quebrou nada, mas o impacto foi muito forte. O tal do vetor de força foi destruir a cabeça do rádio. Fatiou a cabeça do rádio. Como não saiu do lugar, não preciso operar.