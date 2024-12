Abel Ferreira conversa com o Sporting e aceitaria baixar salário, diz jornal português

O Sporting Lisboa estaria intensificando as conversas com Abel Ferreira para contratar o técnico do Palmeiras, diz o jornal português O Jogo. De acordo com o periódico, o treinador estaria disposto até a baixar sua demanda salarial para poder voltar a trabalhar em Portugal.

Abel tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2025 e vem da sua pior temporada no comando do clube alviverde, no qual não ganhou nenhum título grande e perdeu a liderança do Brasileirão a duas rodadas do fim - liderou a equipe na conquista do Campeonato Paulista.

O principal obstáculo para o acerto entre Abel e Sporting seria o salário, considerado alto demais pelo clube português. No Palmeiras, ele ganha cerca de 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) anuais, livres de impostos, algo comparável apenas a técnicos da elite do futebol europeu. Além disso, a multa de rescisão com o clube brasileiro é de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões).

Apesar de liderar o Campeonato Português, com quatro pontos de vantagem para o Benfica, o Sporting vive uma certa crise e o treinador João Pereira não tem agradado desde a saída de Rubén Amorim para assumir o Manchester United.