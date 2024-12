United vira no fim e vence City (2-1); Chelsea segue na vice-liderança

Com gols aos 88 e 90 minutos no clássico contra o Manchester City, o Manchester United venceu por 2 a 1 neste domingo (15), pela 16ª rodada da Premier League, ampliando a queda cada vez mais acentuada dos 'Citizens'.

O croata Josko Gvardiol (36') abriu o placar para o tetracampeão inglês, mas Amad Diallo primeiro sofreu um pênalti que foi convertido por Bruno Fernandes (88') e pouco depois o mesmo Diallo marcou o gol da vitória num contra-ataque (90').

O City entrou nos minutos finais do jogo à frente no placar, graças a um gol ainda no primeiro tempo do croata Josko Gvardiol (36'), mas o United reagiu com dois golpes que nocautearam o seu anfitrião no Etihad Stadium.

Uma perda de bola terminou com a entrada de Amad Diallo na área dos 'citizens'. Ele foi derrubado por Matheus Nunes e a penalidade máxima foi marcada. O capitão Bruno Fernandes converteu e empatou o clássico (88') para desgosto do técnico Pep Guardiola, que manifestou sua irritação na área técnica.

Não foi a última nem a pior notícia para o treinador espanhol: o próprio Diallo pegou a defesa adversária desprevenida, encobriu o goleiro Emerson e, com o gol vazio, mandou para o fundo da rede (89').

Com 22 pontos, o Manchester United segue no meio da tabela (12º), mas está apenas cinco pontos atrás do City, quinto colocado na tabela e nove pontos atrás do líder Liverpool (36). Os 'Reds' também têm um jogo a menos, ou seja, a diferença poderá aumentar para 12 pontos.

- 8 derrotas nos últimos 11 jogos -

Contando todas as competições, o City perdeu oito dos últimos onze jogos, uma anomalia para a todo-poderosa máquina de vencer, que dominou o futebol nacional com mão de ferro durante quase cinco anos e venceu a sua primeira Liga dos Campeões em 2023.

"Não sou bom o suficiente. Sou o chefe, o treinador, tenho que encontrar soluções e até agora não o fiz", assumiu Guardiola após a derrota.

O United tampouco vinha em bom momento, depois de ter perdido os dois últimos jogos da Premier League contra o Arsenal (2-0) e o Nottingham Forest (3-2).

A vitória deste domingo é a mais importante do técnico português Ruben Amorim desde que assumiu o cargo, há um mês, e é um resultado que volta a aumentar as expectativas à sua volta, depois de ter perdido um pouco de impulso nas últimas semanas.

"Foi incrível", disse Amorim à BBC. "Acho que merecemos. Foi um jogo muito disputado, mas acreditamos até o final. Conseguimos marcar, precisávamos desta vitória, foi importante para nós e para os nossos torcedores".

- Chelsea vence e é 2º -

Horas depois, em Londres, o Chelsea venceu o Brentford por 2 a 1, se mantendo na segunda posição e ficando apenas dois pontos atrás do líder Liverpool. Com a vitória deste domingo, são agora sete vitórias consecutivas do clube londrino contando todas as competições.

O espanhol Marc Cucurella colocou os 'Blues' na frente com uma cabeçada (43') e Nicolas Jackson aumentou a vantagem a dez minutos do final (80'), mas um gol de Bryan Mbeumo no fim do tempo regulamentar (90') aumentou a tensão em Stamford Bridge nos últimos minutos do jogo, e Cucurella acabou sendo expulso ao receber o segundo cartão amarelo.

"O árbitro mostrou o segundo amarelo a Cucurella por adotar uma atitude agressiva", explicou a Premier League na rede social X.

Já o Tottenham (10º), que vinha de duas derrotas consecutivas, reagiu com uma goleada de 5 a 0 na visita ao último colocado, o Southampton. Os 'Saints', completamente perdidos na defesa, sofreram os cinco gols do jogo num primeiro tempo para ser esquecido.

Horas depois da vitória, o Southampton anunciou a demissão do técnico Russell Martin, após 18 meses no cargo e tendo sido promovido através do play-off na temporada passada.

A 16ª rodada termina na segunda-feira, com um duelo entre treinadores bascos nos bancos: o Bournemouth de Andoni Iraola (7º) recebe o West Ham de Julen Lopetegui (14º).

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Leicester 4 - 0

Liverpool - Fulham 2 - 2

Arsenal - Everton 0 - 0

Wolverhampton - Ipswich Town 1 - 2

Nottingham - Aston Villa 2 - 1

- Domingo:

Brighton - Crystal Palace 1 - 3

Manchester City - Manchester United 1 - 2

Chelsea - Brentford 2 - 1

Southampton - Tottenham 0 - 5

- Segunda-feira:

(17h00) AFC Bournemouth - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 36 15 11 3 1 31 13 18

2. Chelsea 34 16 10 4 2 37 19 18

3. Arsenal 30 16 8 6 2 29 15 14

4. Nottingham 28 16 8 4 4 21 19 2

5. Manchester City 27 16 8 3 5 28 23 5

6. Aston Villa 25 16 7 4 5 24 25 -1

7. AFC Bournemouth 24 15 7 3 5 23 20 3

8. Fulham 24 16 6 6 4 24 22 2

9. Brighton 24 16 6 6 4 26 25 1

10. Tottenham 23 16 7 2 7 36 19 17

11. Brentford 23 16 7 2 7 32 30 2

12. Newcastle 23 16 6 5 5 23 21 2

13. Manchester United 22 16 6 4 6 21 19 2

14. West Ham 18 15 5 3 7 20 28 -8

15. Crystal Palace 16 16 3 7 6 17 21 -4

16. Everton 15 15 3 6 6 14 21 -7

17. Leicester 14 16 3 5 8 21 34 -13

18. Ipswich Town 12 16 2 6 8 16 28 -12

19. Wolverhampton 9 16 2 3 11 24 40 -16

20. Southampton 5 16 1 2 13 11 36 -25

./bds/bur-jta/alh/dam/dr/aam