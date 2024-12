"Fico com cara de dor porque estou tentando contar as notas", diz baterista do U2 diagnosticado com discalculia

Músico afirmou que precisa encontrar formas para contar as notas durante as músicas.

Atual baterista do U2, Larry Mullen Jr. revelou que foi diagnosticado com discalculia – condição que varia da dislexia e dificulta a compreensão de funções numéricas. A doença afeta também o desempenho dele nos palcos.

— Quando as pessoas me veem tocar, elas dizem: 'Você parece estar sofrendo'. Eu fico com cara de dor porque estou tentando contar as notas — expressou.