Como será o curso com a francesa Le Cordon Bleu na Capital a partir de fevereiro

Dona da universidade gaúcha, a Ânima Educação tem acordo com a tradicional escola. O modelo de integrar a metodologia Le Cordon Bleu a unidades do grupo que têm cursos superiores de gastronomia já foi aplicado em São Paulo e Belo Horizonte. No próximo ano, vai se expandir para Porto Alegre e Curitiba .

Com a parceria, o campus Fapa da UniRitter, na zona leste da Capital, passará a oferecer dupla certificação em gastronomia, em graduação de três anos . Os alunos terão acesso a técnicas de Le Cordon Bleu . Os professores estão sendo treinados, e as cozinhas vão receber aporte de R$ 1 milhão para adequações.

As unidades com a grife francesa ensinam desde cozinha internacional até gestão em gastronomia, turismo e hospitalidade, passando por segurança alimentar e sustentabilidade. Em Porto Alegre, as técnicas Le Cordon Bleu serão adaptadas à cultura gaúcha. As inscrições já estão abertas. A grade curricular também será oferecida a estudantes já matriculados.