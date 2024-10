"Competição tóxica vem de ideia de que um tem de perder para o outro ganhar", diz primeira CEO de gigante da educação

Desde julho passado, Paula Harraca é a nova CEO da Ânima Educação, que tem cerca de 700 polos educacionais no país e controla 18 instituições de Ensino Superior, como UniRitter e Fadergs no RS, compradas em 2021. É a primeira mulher no principal cargo executivo e primeira fora do grupo dos fundadores a assumir o comando da gigante de capital aberto, ou seja, com ações negociadas na bolsa. Nascida em Rosário, na Argentina, onde começou a carreira como trainee do grupo siderúrgico ArcelorMittal, mudou-se para o Brasil há 13 anos, depois de ter passado por Espanha, Luxemburgo, Canadá e Trinidad e Tobago.