Cuidado social e ambiental saiu de moda? "Houve ressignificação", diz CEO da Ambipar ESG

O CEO da Ambipar ESG, Claudinei Elias, vê como "mais pragmática" a atual fase do cuidado social e ambiental nas empresas. A sigla faz parte do nome dessa divisão da Ambipar, que já nasceu com foco em transformação ecológica, que envolve descarbonização, economia circular, energia e regeneração ambiental. A agenda - que significa governança corporativa, social e ambiental - tem perdido protagonismo ante a dificuldade das empresas globais em gerar resultados financeiros. Elias afirma que o ESG não vai acabar: está em processo de "ressignificação".