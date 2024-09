Inteligência no descarte Notícia

Conheça empresas que buscam aproveitar e reduzir ao máximo os seus resíduos

Da destinação correta dos resíduos hospitalares à reutilização dos recursos hídricos, passando pela reciclagem da sucata, gestores falam sobre adoção de boas práticas no mundo corporativo. Alinhado ao ESG, conceito de lixo zero ganha adeptos com a ideia de que itens que iriam fora retornem para a cadeia produtiva

27/08/2024 - 22h00min Atualizada em 29/08/2024 - 11h08min