Encarar as práticas ESG como ponto estratégico é o grande despertar de desenvolvimento das empresas e das sociedades como um todo. Para Andrea Pampanelli, doutora em Sustentabilidade e Engenharia, conselheira de Administração e consultora ESG pela The Green Factory e referência no tema, as práticas que aliam, juntos, o ambiental, o social e o econômico precisam ser ações que se materializam.