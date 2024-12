Um cliente de um bar em Curitiba viveu uma situação inusitada ao comprar uma coxinha de frango. Ao dar a primeira mordida, o alimento explodiu , espalhando massa quente pelo rosto do consumidor, do atendente e até pelo ambiente.

O proprietário do bar, Christian de Souza Amaral, contou ao g1 nesta quarta-feira (18) que o cliente teve queimaduras superficiais no rosto , mas não precisou de atendimento médico.

No vídeo, é possível ver o momento em que a coxinha explode, liberando vapor e espalhando recheio por todo o bar. Segundo Christian, pedaços do salgado foram encontrados no balcão, na pia e até no teto do estabelecimento.