Voluntariado cresce dentro das empresas e ganha protagonismo na reconstrução do RS

Se uma andorinha só não faz verão, uma revoada delas pode muito mais. E tem sido na força coletiva, em especial do voluntariado, que muitas ações de reconstrução do Rio Grande do Sul estão sendo possíveis de serem realizadas. Pela dimensão que teve, a enchente colocou à prova a capacidade de o poder público abraçar todas as demandas de reconstrução sozinho, tornando o chamamento da iniciativa privada ainda mais necessário neste processo. Algo que só é possível quando o ESG está no entendimento das companhias.