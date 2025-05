Seleção brasileira de conjunto é ouro na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

A seleção brasileira de conjunto de ginástica rítmica conquistou uma inédita medalha de ouro, na quarta etapa do circuito da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, promovido pela Federação Internacional de Ginástica (FIG), que foi disputada em Portimão, Portugal. O resultado veio na prova olímpica do all-around, que é a soma das notas das apresentações das provas de cinco fitas e de três bolas e doias arcos que entrou no programa dos Jogos para o ciclo Los Angeles 2028.