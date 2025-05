Como vai ficar a duplicação da BR-285 no trecho urbano de Passo Fundo; assista ao vídeo do projeto

O projeto prevê viadutos nos acessos aos bairros São José, Cidade Nova e Zacchia, além da Avenida Brasil, Distrito Industrial e BR-153. Outro item do projeto é a passagem inferior em frente à Universidade de Passo Fundo (UPF) (confira no vídeo acima).

O próximo passo, agora, é a entrega do projeto. Na nova data repassada ao Dnit, a empresa contratada, SD Consultoria e Engenharia, informou que entregaria a documentação em julho — quase três meses depois do prazo inicial de 30 de abril.

O que prevê o projeto

Entre as projeções estão um viaduto sobre as rótulas de acesso ao bairro São José , Avenida Brasil e RS-135 , que devem trazer mais segurança e fluidez no trânsito , tanto na rodovia quanto nos acessos ao tráfego local.

O bairro Zacchia deve receber um viaduto com ruas laterais. O acesso do bairro Cidade Nova também terá modificações com a construção de um viaduto de pouco mais de 60 metros de extensão sobre a BR-285, que cruzará uma rótula circular. Conforme o Dnit, a rótula já existente será readequada ao novo modelo, visando otimizar a fluidez do tráfego local.