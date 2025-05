Roger define time do Inter para enfrentar o Botafogo

Thiago Maia deve jogar no lugar de Bruno Henrique, suspenso (foto de arquivo)

O Inter finalizou sua preparação para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão. A partida acontece às 20h deste domingo (11), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Roger Machado teve um treino para definir a escalação para o confronto. A atividade aconteceu na tarde deste sábado (10), no CT do Fluminense, na Barra da Tijuca.

Como o trabalho foi realizado com portões fechados , segue o mistério sobre quem serão os jogadores preservados. Fernando, Alan Patrick e Wesley são candidatos a ganharem descanso .

Uma das preocupações da comissão técnica é a sequência do calendário. Além do desgaste acumulado pelas partidas até agora, há o natural foco no jogo decisivo da Libertadores na próxima quinta-feira (15), contra o Nacional, em Montevidéu.