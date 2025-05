Casas destelhadas e árvores arrancadas: veja imagens do tornado que atingiu o norte do RS

Com duração de cerca de 20 minutos e ventos de até 150km/h, o tornado que atingiu Erval Grande, no norte gaúcho, destelhou 250 casas e deixou 40 famílias desalojadas. O fenômeno aconteceu na tarde de sexta-feira (9) e causou estragos no interior do município de pouco mais de 4,9 mil habitantes.