"O principal foco é continuar o trabalho", diz técnico do Juventude após goleada para o Fortaleza

Time do técnico Fábio Matias não vence há cinco jogos. Porthus Junior / Agencia RBS

Cinco jogos sem vencer. 17 gols sofridos nessas partidas e 20 na competição, após oito rodadas. O momento do Juventude é de apatia e pouco futebol, o que faz o trabalho do técnico Fábio Matias ser contestado.

Neste sábado (10), o Verdão sofreu mais uma derrota vexatória, uma goleada por 5 a 0 para o Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. Mais um duro golpe sofrido pelo time alviverde.

— Temos feito, no dia a dia, o trabalho que nós temos que fazer em relação aos atletas. É um momento difícil, complicado. É um momento que não tínhamos passado e tem perdurado cinco jogos. A busca tem que ser constante. A nossa questão mental, com um gol cedo, prejudica. A gente precisa recuperar mentalmente nossos atletas. Nós, como clube, como comissão, todos com essa força mental para buscar isso e voltar a ter resultados positivos. Não é fácil. Peço desculpas ao torcedor. Não é o que a gente quer. Sabemos disso e do tamanho do clube. É um momento muito difícil — comentou o treinador na entrevista coletiva após o jogo.

A partir da quarta rodada, o Juventude começou uma sequência ruim. Depois da goleada sofrida por 6 a 0 para o Flamengo, a sequência acumula cinco partidas sem vitória (Mirassol, Inter, Atlético-MG e Fortaleza), com 17 gols sofridos. A zona do rebaixamento já é uma realidade.

— Vivi isso, em casa, na nossa chegada. Perdemos o primeiro jogo (para o Fortaleza). Posteriormente a isso, conseguimos resultados positivos. Acredito muito no torcedor. O Jaconi é a nossa casa. É onde a gente se sente bem. É um momento difícil e complicado. Ninguém está feliz com isso. Temos que recuperar a questão anímica para o próximo jogo — disse o treinador que completou sobre os erros:

— Duas ou três coisas que têm incomodado. O jogo com a bola que era eficiente, bom, não temos conseguido jogar com ela. Estamos com dificuldade na construção. Segundo momento é o espaçamento, que nosso time não tem sustentado grande parte do tempo. Era um time que estava compactado. Precisamos recuperar isso.

Por fim, mesmo com a pressão pela sua saída, Fábio Matias falou em continuidade do trabalho.

— Como torcedor, com certeza não (continuaria). A gente tem que ter uma clareza nisso. Mas somos avaliados diretamente pelo trabalho. O trabalho tem sido feito da melhor forma possível. Quando se faz as coisas da melhor forma possível, os frutos são colhidos. Não é só o Fábio. Eu sou só o líder. Todos estão trabalhando. A gente sabe que é difícil. O principal foco é continuar o trabalho. Temos que fazer melhor. Mudar nem sempre é o melhor processo. O trabalho tá sendo bem feito. Não podemos pensar com a cabeça do torcedor. Eu entendo, porque estou com o sentimento de frustração — finalizou.

Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o Fluminense, no domingo (18), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.