Missa no Cristo Protetor de Encantado pede pela saúde do papa Francisco

Ponto turístico e de fé no Vale do Taquari, o Cristo Protetor de Encantado foi palco de uma missa pela saúde do papa Francisco na tarde de quinta-feira (28). A celebração foi conduzida pelo padre Genoir Pieta, da Paróquia São Pedro.

Aos pés da estátua fixada no alto do Morro das Antenas, os fiéis rezaram e pediram melhoras ao pontífice, que está internado desde 14 de fevereiro com quadro grave de pneumonia e insuficiência renal. Os organizadores do evento orientaram os fiéis a utilizarem roupas brancas, como símbolo de paz e solidariedade.

Em um momento marcante, velas foram erguidas em direção ao céu para reforçar os pedidos pela saúde de Francisco. A celebração começou por volta das 18h. No altar sagrado, ficou exposto um fragmento da mão direita da estátua que foi abençoado pelo Papa em agosto de 2023, no Vaticano.

Apoio de fiéis

Diante do hospital Gemelli, que já tratou da saúde de diferentes pontífices, muitos fiéis se aproximaram para acender velas com o rosto de Francisco em sinal de apoio. A Igreja pediu a todos os católicos do mundo que rezem pela saúde do Papa.

Apesar dos frequentes problemas de saúde dos últimos anos — entre eles, de quadril, dores no joelho que o obrigam a se locomover em cadeira de rodas, operações e infecções respiratórias —, o argentino Jorge Bergoglio manteve uma agenda cheia e declarou que não tem a intenção de reduzir o ritmo de trabalho. Os médicos insistem que ele deveria interromper um pouco as atividades.

Inchaço no rosto do Papa

Nas últimas semanas, o inchaço observado no rosto do pontífice chamou a atenção do público. Apesar dos problemas de saúde enfrentados por Francisco, não é possível afirmar a causa desta condição, considerando que o Vaticano não ofereceu detalhes sobre o seu estado de saúde.

De acordo com Alessandro Pasqualotto, chefe do serviço de Infectologia do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia, diversos são os fatores capazes de provocar essa aparência pelo corpo.

— Esse inchaço não parece ter relação com a infecção atual e nem com os antibióticos que ele possa estar usando. Mas, sim, talvez denote a presença de outra condição de saúde, que não está clara e não está revelada — pontua o médico.

Histórico de hospitalizações

A hospitalização do papa, a quarta em menos de quatro anos, reacendeu o debate sobre a sua saúde, especialmente porque a internação ocorre no início do ano jubilar da Igreja Católica, o que significa uma longa lista de eventos, muitos deles presididos pelo papa.