Papa Francisco continua com bronquite e pede para assessor ler discurso

O papa Francisco, ainda afetado por uma bronquite, pediu nesta quarta-feira (12) a um auxiliar para ler seu discurso durante sua audiência semanal no Vaticano.

"Deixe-me pedir ao padre que continue lendo porque ainda não posso com minha bronquite. Espero que, da próxima vez, eu possa", expressou o pontífice de 88 anos pouco depois de iniciar a mensagem.

Francisco, no entanto, voltou a falar no final da audiência para saudar os peregrinos italianos e pedir novamente que rezem pela paz no mundo.