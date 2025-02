Como será o complexo do Cristo Protetor de Encantado; veja as imagens

Área com bancos para contemplação do Cristo.

Na quarta-feira (26), a coluna informou que o Complexo do Cristo Protetor, de Encantado , no dia 6 de abril, às 10h.

Nesta quinta (27), o fotógrafo Luciano Nagel enviou imagens do local, que recebe os últimos retoques: haverá uma capela de vidro em homenagem ao Santo Scalabrini, bispo italiano, canonizado em 2022 e conhecido como o "Pai dos Migrantes", uma fonte com 12 jatos d'água simbolizando os discípulos de Jesus e um trajeto demarcado com citações bíblicas chamado Caminho dos Salmos, entre outras atrações.