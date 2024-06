"Compromisso ambiental tem de chegar às pequenas empresas", diz líder que dá consultoria gratuita

Depois de elaborar programas ambientais para grandes empreendimentos, da CMPC ao porto de Rio Grande, a consultoria gaúcha Arvut se volta aos pequenos negócios. Atende, sem custos, empresas afetadas pela enchente no Estado, com orientações para restabelecimento de operação e criação de planos de longo prazo. Interessados podem se candidatar aqui. Para o CEO da Arvut, Kayo Soares, o ambiente deve ser uma preocupação de "todas as empresas e todos os gaúchos".