Beatriz Johannpeter é uma das diretoras do Instituto Helda Gerdau, nome de sua avó. A entidade foi criada em 2022, com a finalidade de usar filantropia no apoio a negócios com foco em impacto socioambiental positivo. Essa origem ajudou a definir as bases do fundo RegeneraRS, criado pelo instituto e pela maior empresa brasileira de siderurgia, a Gerdau, que ambiciona alcançar R$ 100 milhões para uma reconstrução mais sustentável do Rio Grande do Sul. Família e empresa já doaram R$ 30 milhões. Beatriz afirma que não haverá sobreposição de fundos privados: o RegeneraRS vai inclusive apoiar iniciativas do ReconstróiRS, liderado pelo Instituto Ling.