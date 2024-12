Feirão para eliminar dívidas de empresas já fechou 393 mil acordos no RS

As cerca de 425 mil empresas gaúchas devedoras — 5,6% do total nacional, que supera 7 milhões — também podem quitar pendências financeiras em mutirão nacional liderado por Serasa e Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que se encerra na próxima sexta-feira (20) .

Conforme os dados das entidades, ao menos 6,8 milhões de pessoas estão duplamente endividadas no país, tanto no CNPJ quanto no CPF. No Estado, existem 370.667 duplamente endividados, tanto no cadastro jurídico quanto no de pessoa física.