Como a ata do Copom ratifica o choque de juro

A ata da mais recente reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) redobra a dureza do comunicado que avisou que o Brasil vai enfrentar um choque de juro .

"A magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos."