O palavrão econômico que o BC tenta afugentar com choque de juro

Uma das justificativas não escritas no comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) é um palavrão econômico (ou dois): o temor de que se caracterize um cenário de dominância fiscal .

O termo já frequentava o debate econômico nacional, na maior parte dos casos para negar que já esteja configurado. Mas a frequência com que é citado como ameaça ajuda a explicar o tamanho da pancada que o Copom decidiu dar.

Dominância fiscal é uma circunstância caracterizada quando o desequilíbrio das contas públicas é tão grande que torna a política monetária - a definição do juro - sem efeito . Mais ainda, quando elevações do juro, adotadas para frear a atividade econômica e, assim, tentar controlar a alta de preços , fazem efeito contrário: aumentam a inflação.

Como isso seria possível? Quando o juro sobe, leva junto a boa parte da dívida pública que varia conforme a Selic. Isso significa ainda maior gasto com a rolagem dos títulos, acentuando a percepção de risco e, assim, pressionando o dólar - que, por sua vez, contamina os preços

O Brasil está em dominância fiscal? A maioria dos economistas avalia que não. Mas existe a estimativa de que, a cada 1 ponto percentual a mais no juro básico, a dívida sobe R$ 50 bilhões. Como o BC contratou 3 pontos percentuais, a elevação ficaria em R$ 150 bilhões. É muito até para os absurdos R$ 7 trilhões de dívida do Brasil - R$ 7,133 trilhões conforme relatório do BC de outubro, o de novembro ainda não está disponível.