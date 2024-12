Susto com última alta do juro no ano é superado por previsão de até onde vai taxa

Esse quadro provoca estimativas espantosas sobre o futuro do juro básico , não só o que será definido nesta quarta-feira (11), mas até onde precisa subir para conter a inflação e desacelerar também a atividade econômica .

O atual ciclo de alta, portanto, terminaria com a Selic em 14,25% ao ano – acima dos 13,75% que foram "herdados" por Luiz Inácio Lula da Silva no início de seu mandato e renderam tantas críticas ao atual presidente do BC, Roberto Campos Neto.