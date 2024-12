Capacidade de negociação de Lula fará falta em fase difícil para pacote de corte de gastos

Por ora, o que se sabe é que o vice-presidente Geraldo Alckmin vai assumir as agendas de Lula, mas ainda não há sinais de que passará a exercer a Presidência. Alckmin é hábil, mas não tem a mesma destreza do titular, especialmente com, digamos, uma audiência mais difícil.

Seria uma boa forma de o Congresso mostrar solidariedade com o momento delicado da saúde presidencial se mantivesse as agendas. Mas não é desprezível o risco de que, na ausência de um adversário à altura, o resultado das votações não seja exatamente o desejado pela equipe econômica. E não no sentido de robustecer o pacote, mas de desidratá-lo ainda mais, dada a natureza também delicada de algumas medidas.

Os presidentes da Câmara e do Congresso têm boa relação com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas Haddad tem um perfil mais parecido com o de Alckmin do que com o de Lula. Por isso, o destino do pacote de corte de gastos, agora mais do que antes, é uma incógnita. Neste dia de inquietação com a saúde presidencial, o dólar abriu em ligeira baixa, mas ainda na faixa de R$ 6.