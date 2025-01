Por que parte dos que se horrorizam com a ditadura na Venezuela quer repetir regime no Brasil?

Então, por que boa parte dos que se horrorizam com a ditadura na Venezuela quer repetir esse regime no Brasil? Essa é uma questão para a qual não há sequer uma tese, quanto mais uma resposta, por ser simplesmente inexplicável.

Ainda assim, é uma pergunta que se impõe no calor dos fatos na Venezuela. O que exatamente ocorreu com a opositora María Corina Machado ainda é um mistério, porque fontes oficiais negam que ela tenha sido detida ou sequer abordada. Mas como esse é o comportamento típico das ditaduras – basta lembrar a saga da protagonista do filme Ainda Estou Aqui em busca de uma resposta sobre o destino do ex-deputado Rubens Paiva –, não tem credibilidade.