Voltou a especulação sobre fusão entre aéreas, desta vez com Azul e Gol

A crise causada pela pandemia nas companhias aéreas de todo o mundo fez Latam e Gol pedirem proteção contra credores nos Estados Unidos e levou a Azul a um acordo particular com credores . A situação financeira dessas empresas provoca, de tempos em tempos, iniciativas para combinar negócios.

A especulação mais recente é de uma eventual fusão entre a Azul e a Gol . A coluna usa a palavra "especulação" porque não há – como sempre ocorre nesses casos – confirmações oficiais das empresas. Mas o mercado trata como um negócio em andamento que pode ter sucesso ou ficar no meio do caminho.

Na quinta-feira (9), as ações da Gol subiram 9% na bolsa de valores com a informação de que a empresa discute com a Abra, controladora da Azul, a assinatura de um memorando de entendimento para abrir as negociações de uma possível fusão.