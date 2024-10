A Azul anunciou nesta segunda-feira (28) que celebrou acordos com seus atuais detentores de títulos de dívida para recebimento de recursos adicionais. Acordo para os atuais credores fornecerem até US$ 500 milhões em nova dívida com garantias prioritárias, sendo US$ 150 milhões fornecidos esta semana e US$ 250 milhões antes do final do ano, com potencial para desbloquear US$ 100 milhões adicionais.