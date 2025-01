“Temos um potencial enorme para avançar ainda mais na transição energética”, diz Erasmo Battistella sobre o Fórum Econômico Mundial

Começa na próxima segunda-feira (20), em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial . Entre os palestrantes do evento internacional está o empresário de Passo Fundo , Erasmo Battistella, presidente da Be8 .

A empresa é uma das três gigantes gaúchas que estarão no fórum durante a próxima semana. Além de Battistella, Daniel Randon, Paulo Prignolato e Joarez Piccinini representarão a Randoncorp , já a Gerdau será representada por Gustavo Werneck e Pedro Torres.

Os debates serão realizados na Brazil House, espaço organizado pelo BTG Pactual em parceria com a empresas do RS, além de Ambipar, JHSF e Vale. O local servirá como ponto de encontro para autoridades públicas e líderes brasileiros do setor privado.