Fortaleza abre contra Racing fase de grupos da Libertadores para brasileiros

A fase de grupos da Copa Libertadores da América-2025 se inicia nesta terça-feira (1º) com o Fortaleza como único brasileiro em campo, recebendo em casa o argentino Racing às 21h30 (horário de brasília).

O Botafogo, detentor do título, e o São Paulo, três vezes campeão, estreiam na quarta-feira com jogos fora de casa contra Universidad de Chile e Talleres, respectivamente.

E na quinta-feira é a vez dos favoritos Flamengo e Palmeiras também viajarem para dar o pontapé inicial na competição, diante do venezuelano Deportivo Táchira e Sporting Cristal, respectivamente. No mesmo dia, Bahia e Inter fazem, em Salvador, um duelo entre compatriotas.

O Fortaleza, comandado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, vem com moral nas alturas após estrear no Campeonato Brasileiro no sábado com vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense na Arena Castelão, com gols de Juan Martín Lucero e Tinga.

O time cearense, vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2023, espera este ano superar seu desempenho na Libertadores de 2022, quando chegou às oitavas de final sendo eliminado pelo argentino Estudiantes.

O Leão do Pici está no Grupo E que tem, além do Racing, o chileno Colo-Colo e o colombiano Atlético Bucaramanga.

- Botafogo é incógnita -

Abalado pela derrota na final da Recopa Sul-Americana para o Racing, campeão da Copa Sul-Americana, em fevereiro passado - perdeu na ida e na volta por 2 a 0 -, o Botafogo iniciará a defesa do seu primeiro título da Libertadores com mais dúvidas do que certezas.

A saída, em janeiro, do técnico português Artur Jorge para treinar o Al-Rayyan do Catar foi um duro golpe para o time alvinegro, que ainda fechou o fantástico ano de 2024 com a conquista do Campeonato Brasileiro, troféu que não erguia desde 1995.

O empresário americano John Textor, dono da SAF do time carioca, demorou dois meses para anunciar o novo treinador, o português Renato Paiva. Porém, nesse período, o clube não só perdeu a Recopa Sul-Americana, como também foi derrotado na final da Supercopa do Brasil pelo Flamengo e foi eliminado cedo do Campeonato Carioca.

Como se não bastasse, o Botafogo, que disputará o Mundial de Clubes nos Estados Unidos no meio do ano, se despediu em janeiro do meia argentino Thiago Almada, emprestado ao Lyon, clube que também pertence a Textor, e do atacante Luiz Henrique, vendido ao russo Zenit.

Continuam no elenco Jefferson Savarino e o atacante Igor Jesus, dois dos principais destaques do time na temporada passada, embora o venezuelano seja desfalque para o jogo em Santiago contra a Universidad do Chile, pela primeira rodada do Grupo A.

Apesar dos problemas no início do ano, a estreia do Botafogo no Brasileirão no domingo foi animadora: empatou em 0 a 0 com o Palmeiras fora de casa mostrando um bom futebol.

O mesmo não pode ser dito do São Paulo, que também ficou no empate sem gols em seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. Mas seu duelo foi no Morumbis, contra o Sport, e sem convencer a torcida.

O time comandado pelo técnico argentino Luis Zubeldia viaja para enfrentar no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (às 21h30 pelo horário de Brasília), o Talleres, que faz uma má campanha no Campeonato Argentino, com apenas uma vitória em 11 jogos.

- Favoritos de sempre -

Pelo histórico de títulos, pelos seus grandes jogadores e por um presente que sustenta o seu favoritismo, River Plate, Flamengo e o próprio Palmeiras despontam como os principais candidatos na luta pela glória da Libertadores.

Com três títulos conquistados, dois deles sob o comando do atual técnico, o português Abel Ferreira, o Verdão tem tudo para liderar o Grupo G. Sua participação começa na quinta-feira, em Lima, diante do Sporting Cristal numa chave que é completada pelo paraguaio Cerro Porteño e pelo Bolívar de La Paz.

O Flamengo, também três vezes campeão do torneio, encabeça o Grupo C, no qual enfrentará a LDU, campeã em 2008, além do argentino Central Córdoba e do venezuelano Deportivo Táchira, contra quem estreia na quinta-feira em San Cristóbal.

Nesse mesmo dia, o Bahia recebe o Inter de Porto Alegre, vencedor da Libertadores em 2006 e 2010, num duelo brasileiro entre campeões estaduais.

Com quatro troféus em sua galeria, o River Plate está entre os grandes favoritos. Sob o comando do técnico Marcelo Gallardo, o gigante de Buenos Aires busca o tão sonhado quinto título desde 2018, ano de sua maior consagração, quando derrotou o eterno rival, o Boca Juniors, na final disputada no Santiago Bernabéu, em Madri.

A estreia do 'Millonario' será na quarta-feira, em Lima, contra o Universitario, pelo Grupo B, que também conta com o equatorianos Barcelona e Independiente del Valle, que abrirão a chave um dia antes em Guayaquil.