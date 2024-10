A Gol Linhas Aéreas permitirá que o cliente pague passagens aéreas com a antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Clientes com saldo no fundo poderão antecipar até 10 anos de saque para a compra, e o valor disponível nas contas deve ser de pelo menos R$ 300. A aquisição tem de acontecer pelo menos quatro dias antes da viagem.