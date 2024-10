Em entrevista na manhã desta terça-feira (15) ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santin, falou sobre a expectativa para a retomada parcial do aeroporto Salgado Filho, no dia 21 de outubro, após cinco meses fechado por conta da enchente de maio.