Marca do Grupo Unicasa, com sede em Bento Gonçalves, Casa Brasileira ganha uma nova identidade visual

Marca mais jovem do Grupo Unicasa, com sede em Bento Gonçalves, a Casa Brasileira está adotando uma nova identidade visual, para dar maior conexão com o consumidor moderno depois de uma década no mercado de móveis planejados.