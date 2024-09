Ações da Azul despencam com rumores de crise; companhia diz ter feito novo plano estratégico

A companhia aérea Azul informou nesta quinta-feira (29), que desenvolveu um novo plano estratégico para melhorar sua estrutura de capital e liquidez, em resposta aos desafios econômicos atuais que vinha enfrentando. A declaração foi feita após surgirem rumores de que a empresa poderia estar considerando uma oferta de ações e a busca por proteção contra credores nos EUA, através do Chapter 11. A empresa diz que as notícias foram mal-interpretadas, mas as ações da companhia chegaram a cair 26,2% nesta quinta.