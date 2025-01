Grêmio tem acordo com dupla da Ferroviária para o elenco feminino

A goleira Rayssa chega ao clube para a sua segunda passagem. A jogadora saiu do Tricolor em 2021 para defender o Atlético-MG. Em 2024, transferiu-se para a Ferroviária. Neste período, esteve em campo em 26 oportunidades.

Esta será a segunda contratação para a posição. O Grêmio também trouxe Leticia Rodrigues para repor as saídas de Lorena e Vivi.

Ainda na defesa, Katielle chega para a lateral esquerda. Aos 27 anos, ela passou por times como Foz Cataratas-PR, Santos, Minas Brasília e Atlético-MG. No currículo, soma os títulos da Copa Paulista, do Campeonato Mineiro e um bicampeonato paranaense.

A reapresentação do elenco será na próxima segunda-feira (13). A cerimônia ocorrerá às 15h30min, na Arena do Grêmio.

