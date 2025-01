Planejamento financeiro contribui e traz tranquilidade no início do ano

Planejamento financeiro ajuda brasileiros a enfrentar despesas de início de ano e construir estabilidade. Cresol / Divulgação

Uma pesquisa recente do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontou que a falta de planejamento financeiro é comum entre os brasileiros. Mais de 80% dos participantes do estudo têm pouco ou nenhum conhecimento de como fazer o controle do dinheiro. Com a chegada de um novo ano, que traz despesas como IPVA, material escolar e contas sazonais, especialistas reforçam a importância de organizar as finanças para evitar contratempos e alcançar metas.

De acordo com Jorge Varanis, diretor de Negócios da Central Cresol Baser, o planejamento financeiro é uma ferramenta indispensável para começar o ano com mais tranquilidade. “Janeiro é conhecido pelo aumento das despesas e guardar um dinheiro extra no fim do ano, como uma parte do 13º salário, por exemplo, pode fazer toda a diferença nesse momento”, afirma o executivo. Ele destaca que, além de priorizar o pagamento de dívidas, é fundamental criar uma reserva financeira para lidar com imprevistos e evitar descontrole nas contas.

Uma estratégia eficiente para organizar os gastos é a regra dos 50-30-20, que recomenda destinar 50% da renda às necessidades básicas, 30% ao bem-estar e 20% aos investimentos. Para quem não consegue seguir essa proporção, Varanis sugere adaptações. “Nem todos têm condições de aplicar essa fórmula, então uma alternativa é dedicar 70% da renda às despesas essenciais, 20% ao bem-estar e 10% a investimentos. O importante é começar, mesmo que com valores menores”, explica.

Outro ponto de atenção é o controle das dívidas, especialmente aquelas com juros altos, que podem comprometer o orçamento. O diretor de Negócios orienta que quitar pendências deve ser uma prioridade para evitar que elas se tornem uma bola de neve. Ele também alerta sobre o uso inadequado da reserva financeira, que deve ser destinada exclusivamente a imprevistos e não para despesas rotineiras, como contas de água e luz.

Para auxiliar os brasileiros nesse processo, a Cresol, uma das principais instituições financeiras cooperativas do país, oferece diversas soluções personalizadas. A instituição disponibiliza opções como poupança, previdência privada e investimentos em renda fixa, como RDC e LCA, além de condições diferenciadas em taxas e parcelamentos, alinhadas às necessidades dos cooperados.

Outro diferencial é a cota capital, que transforma o cooperado em sócio da Cresol, permitindo o crescimento do patrimônio com a remuneração anual de juros. “Na Cresol, nosso objetivo é promover a justiça financeira, proporcionando aos cooperados as melhores condições para organizar suas finanças e alcançar seus objetivos”, ressalta Varanis.

Com organização, disciplina e o suporte de instituições como a Cresol, é possível começar o ano com mais tranquilidade e construir um caminho sólido para um 2025 mais estável e produtivo.

Sobre a Cresol