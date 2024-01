A companhia aérea Gol anunciou nesta quinta-feira (25) que entrou com pedido de Chapter 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos, em Nova York. O processo, equivalente ao de recuperação judicial no Brasil, vale para a empresa e suas subsidiárias. As informações são do g1 e do jornal O Globo. A empresa tem R$ 20 bilhões em dívidas.