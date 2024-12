Flintstones e Era do Gelo inspiram novo restaurante em Gramado

A redação do Pioneiro e Gaúcha Serra colabora com a colunista Juliana Bevilaqua, titular deste espaço.

Gramado recebe mais um restaurante temático. Desta vez, as inspirações são as animações Flintstones e Era do Gelo. Empreendimento da Hector Studios, a Era do Fogo busca combinar gastronomia e entretenimento em um ambiente que remete ao universo dos tempos das cavernas, com dinossauros, cavernas e aventuras interativas.