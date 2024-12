Complexo Hospitalar da Unimed recebe equipamentos de endoscopia e torre de processamento de imagem com inteligência artificial

Os novos aparelhos auxiliam no tratamento de imagem e no diagnóstico precoce de lesões.

A Unimed Serra Gaúcha investiu em renovação no parque tecnológico do serviço de endoscopia. Com isso, o Complexo Hospitalar Unimed, em Caxias do Sul, recebeu 20 equipamentos com imagens em ultradefinição e uma torre de processamento com inteligência artificial (IA).