Representando o Brasil , Ainda Estou Aqui concorria com A Garota da Agulha (Dinamarca), Emilia Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Flow (Letônia).

Euforia pelo Brasil

A euforia tomou conta dos brasileiros com o anúncio da vitória . Na verdade, antes mesmo da cerimônia o clima era de empolgação por todo o país. Nos blocos e festas de Carnaval que ocorreram este ano, já era possível perceber muitas foliãs fantasiadas de Fernanda Torres com o Oscar ou referenciando a carreira da atriz.

— É um filme que furou até a bolha da própria cultura. Ele moveu coisas reais no mundo (...) Acho que as pessoas sentem isso.

Primeiro Oscar do Brasil

Antes, houve um "cheirinho" na cerimônia realizada em 1960, quando Orfeu Negro venceu na categoria de longa estrangeiro. Filmado no Brasil, falado em português e com brasileiros no elenco, o filme era uma coprodução que envolvia França e Itália. Porém, a estatueta ficou para o país do diretor, o francês Marcel Camus.