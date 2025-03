Morre ex-vereador de São Marcos, Nestor Morandi

Morreu neste domingo (2) o ex-vereador de São Marcos, Nestor Morandi (PDT), aos 69 anos. Ele atuou no cargo por três mandados. Seu velório ocorre nesta segunda-feira (3), no saguão da prefeitura. A cerimônia de despedida está marcada para as 16h, no cemitério de Nova Pádua. A causa da morte não foi divulgada.