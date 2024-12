Vila da Mônica Gramado recebe certificação que reconhece apoio à saúde e ao bem-estar

A redação do Pioneiro e Gaúcha Serra colabora com a colunista Juliana Bevilaqua, titular deste espaço.

Com dois anos de funcionamento, a parque Vila da Mônica Gramado conquistou o selo Well Platinum. Desenvolvida pelo International Well Building Institute (IWBI), a certificação reconhece edifícios projetados e construídos para apoiar a saúde e o bem-estar dos ocupantes. A Vila da Mônica alcançou o nível máximo – Platinum – ao obter mais de 80 pontos na avaliação.

Dentre os aspectos analisados na Well estão a qualidade do ar e da água, o conforto térmico, a incidência de luz e quesitos como movimento, nutrição, som, mente, comunidade e materiais.

– Estamos muito felizes com este reconhecimento. O parque foi minuciosamente projetado para atender todos os requisitos de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e promoção do bem-estar. Agora, além de ser uma das 500 edificações mais sustentáveis do mundo, também somos reconhecidos como empreendimento comprometido com a saúde dos nossos visitantes e colaboradores – comemora a CEO da Vila da Mônica Gramado, Manoela Moschem.